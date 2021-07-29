Muratpaşa'nın Sultanları Antalya'yla buluşuyor
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Muratpaşa'nın Sultanları Antalya'yla buluşuyor

Muratpaşa'nın Sultanları Antalya'yla buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sultanlar Ligi hedefiyle bu sezon mücadelesine 1. ligden başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 6 Ağustos Cuma akşamı Antalya'yla buluşuyor.

Sultanlar Ligi hedefiyle bu sezon mücadelesine 1. ligden başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 6 Ağustos Cuma akşamı Antalya'yla buluşuyor. Sezon hazırlıkları için bir araya gelecek takım, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda Pinhani konseriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Bu sezon, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'Hedef Sultanlar Ligi' parolasıyla mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için Ağustos ayında toplanıyor. Başantrenörlüğüne voleybolun deneyimli isimi Emin İmen'in getirildiği takımın Sultanlar Ligi'ne yürüyecek kadrosu da Ayşegül Girgin, İrem Özgür, Ayşe Çürük, Aybüke Güldenoğlu, Zehra Tönge, Ayça Ceyna Yavuz, Damla Nur Aydın, Nur Sena Kasap, İlarya Zararsız, Merve İzbilir'in yanı sıra Porto Rikolu Genesis Collazo ve Slovak yıldız Miroslava Kijakova'dan oluştu.

Muratpaşa'nın Sultanları, yeni sezon hazırlıklarını öncesi Antalya'yla tanışacak. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda 6 Ağustos Cuma saat 20.00'de düzenlenecek Pinhani konseriyle Muratpaşa'nın Sultanları ilk kez Antalya seyircisiyle buluşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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