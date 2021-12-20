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Muratpaşa'nın Sultanları, Altınoluk'u mağlup etti

Muratpaşa'nın Sultanları, Altınoluk'u mağlup etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamladı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamladı. Haftasonu, kendi evinde oynadığı Edremit Belediyesi Altınoluk maçından 3-1'lik setlerle galip ayrılan Muratpaşa'nın Sultanları, ilk yarıyı 27 puanla tamamladı.

Muratpaşa Belediyespor, bu sezon ilk kez mücade ettiği Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı 27 puanla lider tamamladı. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, ilk yarının son hafta maçında kendi evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'u misafir etti. 4. setin adeta nefesleri kestiği karşılaşmadan Muratpaşa, 3-1'lik setlerle galip ayrıldı.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk set, 25-21 Edremit Belediyesi Altınoluk'un üstünlüğüyle geçildi. 2. sette oyuna ağırlığını koyan Muratpaşa'nın Sultanları, seti 25-18 alarak durumu eşitledi. 3. setin Muratpaşa'nın 25-22 üstünlüğüyle geçildiği maçta 4. set nefes kesti. Set, 30 sayıya uzarken maç sayısı Muratpaşa'da Ayşe Çürük'ün bloğuyla geldi. Karşılaşmanın ardından maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Aybüke Güldenoğlu " Çok önemli bir maçtı. İlk yarıyı lider olarak tamamladık. Böyle devam etmesini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa'nın Sultanları, Altınoluk'u mağlup etti

Muratpaşa'nın Sultanları, Altınoluk'u mağlup etti

Muratpaşa'nın Sultanları, Altınoluk'u mağlup etti

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