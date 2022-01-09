Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarıya galibiyetle başladı. Muratpaşa'nın Sultanları, evinde Fethiye Bahçeşehir Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Fethiye Bahçeşehir Koleji'yle karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

Muratpaşa'nın Sultanları, ilk seti 25-18 kazanırken ikinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk takım 2'nci sete iyi başlayan taraf oldu. Farkın 9 sayıya kadar açıldığı sette Muratpaşa Belediyespor, son bölüme 15-21 geride girdi. Muratpaşa Belediyespor, takımın deneyimli ismi Katerina Zhidkova'nın etkili hücum oyunuyla 6 sayı geriden gelerek seti 24-24 eşitliğe taşımayı başardı. Muratpaşa'nın Sultanları, geri dönüşe imza attığı setten 26-24 galip ayrıldı. Muratpaşa, 3'üncü sette 25-13'lük rahat bir galibiyet alarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İkinci seti adeta rakibin elinden alan Zhidkova, toplamda 19 sayı alarak maçın yıldızı oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ve yöneticiler galibiyetin ardından sahada oyuncuları kutladı. Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından 30 puanla ligde liderliğini sürdürdü. - ANTALYA