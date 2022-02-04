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Muratpaşa'nın liderlik sınavı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muratpaşa'nın liderlik sınavı

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta kendi evinde lideri ağırlıyor.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta kendi evinde lideri ağırlıyor. Muratpaşa Belediyespor ve Karşıyaka arasında karşılaşma 5 Şubat Cumartesi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 15'inci haftanın sonunda 32 puanla 2'nci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta 39 puanla lider olan Karşıyaka'yı konuk edecek. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, ilk yarıda deplasmanda 3-0 mağlup oldukları maçın rövanşını alarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Muratpaşa Belediyespor, zorlu karşılaşmaya hafta boyunca günde çift antrenmanla hazırlanırken takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karşıyaka, Muratpaşa, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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