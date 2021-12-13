Muratpaşa'nın liderlik fotoğrafı İzmir'den
Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafı bu hafta İzmir'den geldi.
MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafı bu hafta İzmir'den geldi. Muratpaşa'nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 10'uncu hafta maçında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi, 10'uncu hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Muratpaşa'nın Sultanları 3-1 galip ayrıldı. Muratpaşa'da kaptan Zehra Tönge, maçın yıldızları arasında yer aldı. Tönge, maçı 15 sayıyla tamamladı.
Muratpaşa, İzmir deplasmanında aldığı galibiyetin ardından, Karşıyaka'nın puan kaybettiği haftada 24 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Muratpaşa'nın Sultanları, liderlikle gelen galibiyetin ardından klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafını İzmir'den verdi. - ANTALYA
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