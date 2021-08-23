Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
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Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı

Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi'nin 450 metrekarelik doğal buz pisti, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) buz hokeyi takımının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Antalya'da yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi'nin 450 metrekarelik doğal buz pisti, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) buz hokeyi takımının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan ve 450 metrekare genişliğiyle aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen Dağyakası Buz Pateni Pisti, yeniden açıldı. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan pist, pazartesi hariç 11.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yarım saatlik seans ücretinin 20 lira olduğu doğal buz pistinde bir eğitmen eşliğinde çalışmanın ücreti ise 70 liradan oluşuyor.

Pist, aynı zamanda, AÜ buz hokeyi takımının antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyor. Takım kaptanı olan iktisat bölümü son sınıf öğrencisi Ceyda Kaya, pandemide başlayan yeni dönemle birlikte takım olarak bir araya geldiklerini söyledi. "Bu pist sayesinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buz pistinin açılmasıyla etkinliklerimize başladık" diyen Kaya, özellikle Antalya gibi havanın çok sıcak olduğu bir kentte buzda kaymanın güzel bir hobi ve aktivite olduğunu söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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