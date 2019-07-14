Muratpaşa'nın cimnastikçilerine milli davet

Muratpaşa Belediyespor sporcuları Victoria Sidorova, Işıl Alaş ve antrenör Sara Staykova, Trabzon'da toplanacak ritmik cimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampına davet edildi.

Muratpaşa Belediyespor'un iki başarılı cimnastikçisi Victoria Sidorova, Işıl Alaş, antrenörleri Sara Staykova'yla birlikte Milli Takım kampına davet edildi. Bu yıl katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler elde eden sporcular, 19-25 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da toplanacak ritmik cimnastik yıldızlar - gençler kategorisi Milli Takımlar Gelişim Kampına katılacak.

Muratpaşa Belediyespor'un 13 yaşındaki milli cimnastikçisi Işıl Alaş, bu yıl düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası'nda 3'üncü olurken İstanbul Bosphorus Cup'u ise 2'nci tamamladı. Kulübün 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidorova ise Türkiye Gençler, Bosphorus Cup ve İstanbul Cup'ta altın madalya kazanırken Yunanistan'da düzenlenen Aphrodit Cup'ta ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen Queen Margarita Cup'ta ise 3'üncü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA