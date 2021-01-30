Muratpaşa'nın "Çevreci Komşu Kart" uygulamasında yeni dönem
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Muratpaşa'nın "Çevreci Komşu Kart" uygulamasında yeni dönem

30.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:26
Muratpaşa'nın

Muratpaşa Belediyesinin beş yıl önce hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart"a yüklenen puanlar, çevrim içi alışverişlerde, ulaşımda kullanılabilecek, nakit para olarak da çekilebilecek.

Muratpaşa Belediyesinin beş yıl önce hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart"a yüklenen puanlar, çevrim içi alışverişlerde, ulaşımda kullanılabilecek, nakit para olarak da çekilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Nisan 2016'da "Atma, biriktir, kazanalım" sloganıyla uygulamayı hayata geçirdi.

İlçede tüm mahallelerde uygulanan proje kapsamında, cam, kağıt, plastik gibi nitelikli evsel atıklar kaynağında ayrıştırılarak, belirlenen gün ve saatte belediye ekiplerine teslim ediliyor.

Ayrıştırdıkları atıklar karşılığında anlaşmalı marketlerde, fırınlarda harcayabilecekleri isterlerse öğrencilere burs olarak bağışlayabilecekleri puan kazanan vatandaşlar, kazandıkları puanla yeni dönemde çevrim içi yemek siparişi, tüm alışverişlerde ve toplu ulaşımda kullanabilecek, ATM'lerden nakip para olarak da çekebilecek.

Çevreci Komşu Kart uygulaması kapsamında, şu ana kadar 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atığın evlerden toplandığı, bunun karşılığında 4 milyon 959 bin 426 lira karşılığı puan yüklendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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