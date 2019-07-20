Muratpaşa'nın "Çevreci Komşu Kart" uygulaması ilgi gördü

Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü geri dönüşüm sistemi "Çevreci Komşu Kart" uygulamasının ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamalanın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen program çerçevesinde Kilis ve Şanlıurfa'da belediye yetkililerine anlatıldığı belirtildi.

Nitelikli evsel atıklarla elektrikli - elektronik atıkları ve bitkisel atık yağları evlerden toplayarak lira karşılığı alışveriş puanına dönüştürülen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasının, UNDP'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi ve Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığıyla Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında incelendiği vurgulandı.

Program kapsamında UNDP Ankara ve Şanlıurfa ofislerinden proje yöneticileri ve sorumlularının Muratpaşa Belediyesi'ne gelerek, projeyi yerinde incelediği kaydedildi.

Kaynak: AA