Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
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Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi

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Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi koşullarında tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda ektiği buğdaylar başak verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi koşullarında tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda ektiği buğdaylar başak verdi. Yamansaz bölgesindeki tarlaları inceleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Buralar şehirleşmiş bölgeler ama mesajımız, "Her yerde hep beraber üretelim" dedi.

Muratpaşa Belediyesi covid-19 salgının neden olabileceği gıda sıkıntısına ve tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için geçen yıl nisan ayında tarım çalışmalarına başladı. İlk olarak mısır eken Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram hasat gerçekleştirdi. Hasat edilen mısırlar un haline getirilip kiloluk paketler halinde ilçe sakinlerine dağıtılırken kasım ayında çalışmalar bu kez buğday için başladı. Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alan ekime uygun hale getirildi. İlk yağmurlarla tohumlar toprak buluştu.

Muratpaşa Belediyesi, 20 bin 250 kilogram ürün almayı hedeflediği tarlanın son durumunu Başkan Uysal sabah saatlerinde inceledi. Muratpaşa Belediyesi'nin taşlarını temizleyip gübrelediği, ekimini yaptığı ve suladığı tarlada yemyeşil buğdaylar başak verirken Başkan Uysal, Türkiye'nin en çok üretime ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Her yerde hep beraber üretelim"

"Özellikle pandemi döneminde, bu tip felaket döneminde daha güvenli ve sürdürülebilir gıda tedariki çok önemli" diyen Başkan Uysal, bu noktaya dikkat çekmek için Muratpaşa Belediyesi olarak tarım alanında çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Başkan Uysal, "Hep bir üretim peşindeyiz. Daha önce mısır ekmiş ve komşularımıza dağıtmıştık. Şimdi buğdaylarımız başak verdi. Muhteşem oluyor. Buralar şehirleşmiş bölgeler ama mesajımız, derdimiz, iletmek istediğimiz şey, 'Her yerde hep beraber üretelim' Seralarımızda zencefil üretiyoruz, çiçeklerimizi üretiyoruz. Türkiye'mizde başta gıda olmak üzere üretim seferberliğine zannederim ihtiyaç var" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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