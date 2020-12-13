Muratpaşa Mahallesi'nde sona doğru
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Muratpaşa Mahallesi'nde sona doğru

13.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:28
Muratpaşa Mahallesi'nde sona doğru

Muratpaşa Belediyesi, ilçenin adını taşıyan Muratpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilçenin adını taşıyan Muratpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kasım ayının son haftasında 572 Sokak'tan başlayan çalışmalar mahallede 9 bin 586 metrelik yolu kapsıyor. Toplam 12 bin 338 metre yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda 2 bin 752 metrelik yol yenilenirken ikinci etap çalışmalarıyla yaklaşık 13 bin nüfusa sahip mahallenin tüm yolları yenilenmiş olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, pandemiye ve ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Bu sürekliliği sağlamada, 2016 yılında kurdukları asfalt plent tesisinin çok önemli bir payı olduğunu belirten Başkan Uysal, sadece son bir yılda tesiste 89 bin 297 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Muratpaşa Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda ise 11 bin 600 ton asfalt kullanılacağını belirten Başkan Uysal, mahallenin yeni yıla tüm cadde ve sokaklarının yenilenmiş olarak girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. - ANTALYA

Muratpaşa Mahallesi'nde sona doğru
Muratpaşa Mahallesi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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