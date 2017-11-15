Muratpaşa Kızıltoprak'taki Asfalta Sınav Arası Verdi
Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara, okullardaki sınavlar nedeniyle ara verdi.
Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi'nde başlattığı çalışmalara, okullardaki sınavlar nedeniyle ara verdi.
Muratpaşa Belediyesi, Güvenlik Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamlayıp Kızıltoprak Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızıltoprak Mahallesi 918-919 Sokaklarda bozulan asfaltı, freze makinası ile kazımaya başladı.
Sınavlar bitene kadar ara
Mahalle sakini vatandaşlar, Turunç Masa Çağrı Merkezi'ni arayarak, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sınavlarının olduğu, asfalt çalışmasına ara verilmesi talebinde bulundu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vatandaşların talebini değerlendirerek, sınavlar tamamlanana kadar çalışmalara ara verilmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sınavların tamamlanmasının ardından, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki asfalt yenileme çalışmalarına tekrar başlayacak. - ANTALYA