Muratpaşa Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu
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Muratpaşa Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu

Muratpaşa Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Antalya'yı temsil edecek Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının rakipleri belli oldu.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Antalya'yı temsil edecek Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının rakipleri belli oldu. 12 takımın mücadele edeceği A Grubu'nda yer alan Muratpaşa'nın Sultanları, ekim ayında başlaması planlanan lig için bu hafta toplanacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde gruplar, 2021-2022 voleybol sezonuna ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı değerlendirme toplantısında belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara merkez ofisinde gerçekleşen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF yöneticilerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda, Muratpaşa Belediyespor'u temsilen voleybol şube sorumlusu Sertaç Güngör yer aldı.

Toplantıda bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek takımların grupları kura çekimiyle belirlendi. Buna göre Muratpaşa Belediyespor, Edremit Altınoluk, Sivrihisarspor, Çanakkale Belediyesi, Göztepe, Karşıyaka, Özel Gelişim, Fethiye Bahçeşehir Koleji, Sakarya Voleybol, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş'la A Grubu'nda yer aldı. Ekim ayında başlaması planlanan lig için Muratpaşa'nın Sultanları, Cuma günü bir araya gelecek. Takım çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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