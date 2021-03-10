Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak
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Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak

10.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:49
Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında, deplasmanda, hafta içi teknik direktör değişikliğine giden Kastamonu Belediyesi'yle karşılayacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında, deplasmanda, hafta içi teknik direktör değişikliğine giden Kastamonu Belediyesi'yle karşılayacak. Muratpaşa'nın Avrupa kupalarına kalma yolunda kritik sınavı cumartesi saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, ligde bu hafta Kastamonu Belediyesi'yle karşılaşacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 13 Mart Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın ikilisi yönetecek. Ligde 19 puanla 6'ncı sırada bulunan Paşanın Melekleri, Üsküdar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle 4'üncülük için yarışıyor. Ligde son iki haftada önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yenen ve ardından kendi evinde Elazığ maçından farklı galip ayrılan Paşanın Melekleri, Kastamonu deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. - ANTALYA

Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak
Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:54:49. #1.14#
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