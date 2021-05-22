Muratpaşa'dan müzisyenlere destek
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Muratpaşa'dan müzisyenlere destek

Muratpaşa'dan müzisyenlere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek olmak amacı taşıyan 'Müzik Sokak'ta etkinliği, tam kapanma sürecinin ardından yeniden başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek olmak amacı taşıyan 'Müzik Sokak'ta etkinliği, tam kapanma sürecinin ardından yeniden başladı. Her cuma, saat 17.00'de aralarında kent parkalarının da bulunduğu 5 farklı noktada devam edecek etkinlikte pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan müzisyenler yeniden sahne almanın heyecanını yaşarken kent sakinleri de açık hava canlı müzik dinlemenin keyfini çıkarıyor.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi iş birliğiyle etkinliğin bu haftaki noktalarından biri Falez-2 Park oldu. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde sandalyeleri ve masalarıyla parkı dolduran, yemyeşil çimlerin üzerinde oturup güneşin tadını çıkaran Antalyalıların düzenlenen konserle adeta kulaklarının pası silindi.

Parkta sahne alan solist Yudum Dumrul, aynı zamanda müzik öğretmeni olduğu ve 15 yıldır sahneye çıktığını söyledi. Pandeminin müzisyenler için çok zor geçtiğini anlatan Dumrul, "Sahne alamadığımız, maddi gelirimiz de olmadığı için büyük sıkıntı yaşadık. 9 aylık bebeğim var ve ev geçindiriyorum. Belediyemiz böyle bir etkinlik düzenlediği için evimize para girme durumu oldu. Şanslıyız. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uzun bir aranın ardından sahneye çıkmanın da oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Dumrul, "Normalde sahneye çıkarken heyecanlanmam ama bu, çok heyecan vericiydi. Çok güzeldi. İnsanların tepkileri de çok güzeldi. Çok güzel bir organizasyondu. Teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa'dan müzisyenlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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