Muratpaşa'dan mükelleflere kolaylık
Muratpaşa Belediyesi vezneleri, mükelleflerin, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergileri ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için hafta içi ve hafta sonu fazla mesai yapacak.
Muratpaşa Belediyesi vezneleri, mükelleflerin, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergileri ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için hafta içi ve hafta sonu fazla mesai yapacak.
Muratpaşa Belediyesi; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ödenmesinde, mükelleflerin sıkıntı yaşamaması için önlemler aldı. Muratpaşa Belediyesi hizmet binası, Dedeman, Kırcami, Ali Çetinkaya, Cumhuriyet, Güvenlik, Konuksever ve Tapu Semt Vezneleri; 25-29 Kasım tarihleri arasında, 30 Kasım Cumartesi-01 Aralık Pazar günleri de mükelleflere hizmet verecek.
Muratpaşa Belediyesi mükellefleri; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini, VakıfBank, Halk Bankası ve Akbank'tan da yapabiliyor. Mükelleflere ayrıca; PTT, bankalar ve vezneler dışında Muratpaşa Belediyesi'nin mobil uygulaması, www.muratpasa-bld.gov.tr sitesinde bulunan e-ödeme hizmeti ve 4448007 Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden de ödeme imkanı sunuluyor. - ANTALYA