Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu

24.09.2019 11:59

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları yeni dönem programında bu yıl ilk kez medya okuryazarlığı kursunun açılacağını söyledi. Başkan Uysal, kursun bireylerin görsel, işitsel ve basılı medya mecraları daha verimli kullanmalarını ve bunu yaparken maruz kalınabilecek riskler karşısında farkındalık geliştirebilmelerini hedeflediğini dile getirdi.



Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları için kayıtlar başladı. Kayıtlar 30 Eylül'e kadar yapılabilecek. Başkan Uysal, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kursların bu yıl 61 ayrı branşta açılacağını belirtti.



Başkan Uysal, Kışla, Konuksever, Ermenek, Meltem, Soğuksu, Etiler, Bayındır başta olmak üzere 12 ayrı kurs merkezinde gerçekleştirilecek kursların Antalya'da yaşayan yabancılar için Türkçe kursundan atık kağıtlardan aksesuar yapımına, uygulamalı tiyatrodan modern dansa bir çok alanı kapsadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, kurs programı kapsamında bu yıl ilk defa medya okuryazarlığı dersleri de verileceğini sözlerine ekledi.



Ümit Uysal, kursun katılımcılarına televizyon, sinema, reklamlar gibi yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazandırmayı amaçladığını söyledi. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açılacak. Kursa 18 yaş ve üzeri tüm Muratpaşa sakinleri kayıt yaptırabilecek.



Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin geçmiş yıllarda büyük ilgi gören sunuculuk, spikerlik ve haber spikerliği, diksiyon, fotoğraf ve kısa film kursları bu yıl da devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA