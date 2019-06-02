Muratpaşa'dan kısa kısa

Muratpaşa Belediyesince, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi pastane ve fırın gibi yerlerde denetimler gerçekleştirildi, camiler temizlenip gül suyu sıkıldı.

Bayram öncesinde pastane ve fırın gibi yerlerde Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gerekli denetimleri gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçedeki camilerin bakım ve temizlik işlemlerini tamamladı.

Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerinin bayram boyunca vardiyalı olarak görev yapacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı evde bakım hizmetleri birimi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bayram tatili süresince görevde olacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü de birimler arasında yer alacak. Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak.

Başkan Uysal'dan bayram mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uysal, yayımladığı mesajda, bayramların dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde değişik sıkıntılar yaşandığını belirten Uysal, böyle özel günlere birlikte ve dayanışma içerisinde ulaşabilmenin önemli olduğunu bildirdi.

Birlik ve beraberliğin her zaman sürmesi gerektiğini aktaran Uysal, "Barışımız, sevgimiz, saygımız, kardeşliğimiz hep artsın. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Nice bayramları hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA