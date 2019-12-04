Muratpaşa'dan, 'Hayatı paylaşmaya engel yoktur' etkinliği

04.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:21

Muratpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, 'Hayatı paylaşmaya engel yoktur' sloganı ile özel etkinlik düzenledi. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Ritim Grubu öğrencilerinin gösteri yaptığı etkinlikte konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, topyekün duyarlılık eğitimi ve otopark seferberliği çağrısında bulundu, Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural ise 'Toplumun bizi eşit vatandaş olarak görmesinden başka talebimiz yoktur' dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ev sahipliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Adalya Vakfı yönetim kurulu, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural, sivil toplum örgütü yönetici ve temsilcileri, Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve ailelerinin de katıldığı etkinlik düzenlendi.



Muratpaşa Belediyesi hizmet binası fuayesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar 'El ele tutuşursak; Dünyada kardeşlik, El ele tutuşursak; Dünyada barış, El ele tutuşursak; Dünyada Sevgi, Hayatı paylaşmaya engel yoktur' diyerek el ele tutuştu. Ardından Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Ritim Grubu öğrencileri gösteri yaptı.



Erişilebilir kent olmanın önündeki en büyük engel olan otopark projelerinin uygulanması için seferberlik çağrısında bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; ayrıca topyekün duyarlılık eğitimine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.



Erişilebilir kentin önemine değinen Uysal, "Otopark olmadığı ve gerekli hassasiyet gösterilmediği için bütün engelli şeritleri bütün engelli geçiş noktaları şehirde erişilebilirlik adına yapılan her şey çöpe gidiyor. Bütün o erişilebilir kent dokusu araç parkları ile doluyor. Uçuk kaçık çılgın projeler peşinde koşulacağına bütün Türkiye'de trafiği yönlendirecek, yolları temizleyecek bir otopark seferberliği acilen şarttır. Bunun dışında yeni yapılan binalarda erişilebilirlik şartları uygulanıyor. Eski bina stoklarında, belli bir tarihe kadar bütün binaların erişilebilir olması için şart konulmalı. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılmalıdır. Bunun dışında bütün engelli gruplarımızın yaşamlarını normalleştirmeye yönelik bir eylem planı hazırlanmalı birkaç yıl içerisinde bu eylem planı hayata geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığı bütçesi daha çok tedaviye değil önleyici hizmetlere ayrılmalıdır. Toplum olarak hep beraber hem hastalıkların ortaya çıkmasını hem engellerin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik bir tutum, bir duruş içerisinde olmak durumundayız" dedi.



"Eşit vatandaş olarak görülmeliyiz"



'Toplumun bizi eşit vatandaş olarak görmesinden başka talebimiz yoktur' diyen Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural, erişilebilir kent istediklerini bunun da Antalya'da genelinde uygulanmasını beklediklerini belirtti. Karavural, engellilerin yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:



"2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı yasa kamuya açık alan bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmasının sağlanması gerekiyordu. Konulan sürelere uyulmadı defalarca süre ertelemesi yapıldı ve artık yasanın gereklerinin yerine getirilmesi unutuldu. Engelliler istihdam konusunda da unutuldu. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cezai işlemler yapılmadı. İstihdam edilen engelliler de ne yazık ki raporlarına bilgi becerilerine göre çalıştırılmadı. İş yerlerinde ayrımcılığa maruz kalmalarına zemin hazırlandı" - ANTALYA

Kaynak: İHA