Muratpaşa'dan evde kalanlar için "Sağlıklı Beslenme Okulu'
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Muratpaşa'dan evde kalanlar için "Sağlıklı Beslenme Okulu'

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakların kaldırılması, yaş gruplarına yönelik kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte Kadın Danışma Merkezlerinde 'Sağlıklı Beslenme Okulu' programına başladı.

Muratpaşa'dan evde kalanlar için
11.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:39

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakların kaldırılması, yaş gruplarına yönelik kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte Kadın Danışma Merkezlerinde 'Sağlıklı Beslenme Okulu' programına başladı. Alyazma Kadın Danışma Merkezi'ndeki derse katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Biz Muratpaşa'da komşularımızın zehirlenmesine 'Hayır' diyoruz. Zehirlenmeye hayır" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle haftalarca evlerinden çıkmayan, hareketsiz kalan ilçe sakinleri için Sağlıklı Beslenme Okulu programına başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ve ilk etapta kadınlara yönelik program, hafta içi her gün belediyenin Alyazma, Giritli ve Gebizli Kadın Danışma Merkezlerinde düzenleniyor. Dersler, pazartesi günleri Giritli'de salıdan perşembeye Alyazma'da ve cumaları ise Gebizli'de gerçekleştiriliyor.

Bayındır Park içinde bulunan Alyazma Kadın Danışma Merkezi'ne açık havada, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen derse Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, tansiyon ve şeker gibi kronik sorunlardan kansere bugün insanlığın mücadele ettiği birçok hastalığının temelinde yanlış beslenme alışkanlıklarının yattığını söyledi.

Bunun farkında olarak Muratpaşa'da doğru beslenmeyi bir kültür olarak geliştirmek için Sağlıklı Beslenme Okulu'yla bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Kadın Danışma Merkezlerimizden başlayan bu program, seferberlik şeklinde devam edecek. Diyetisyenlerimiz kadınların bir araya geldiği günlere de gidecek. Amacımız sadece kilo vermek değil" diye konuştu. Sağlıklı beslenmenin sadece kilo vermeye indirgenemeyeceğini, sadece estetik kaygılarla kilo vermenin herkesin ilgisini çekmeyebileceğini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Ama hedef sağlıksa, hele de sadece kendi sağlığımız değil çocuklarımızın ve ailemizin sağlığı ise, kuşaklar boyu doğru bir yol, yöntem edinebilmek bu çok değerli bir şey. Muratpaşa'mızdaki diyetisyenimiz, doktorlarımızla yapacağımız çalışmalar beslenme kültürün değişmesi, gelecek kuşaklara sirayet edecek doğru beslenme alışkanlığının kazanılması şeklinde olacak. Biz Muratpaşa'da komşularımızın zehirlenmesine 'Hayır' diyoruz. Zehirlenmeye hayır."

Başkan Uysal, programın sadece kadınlarla sınırlı kalmayacağını, ücretsiz danışmanlık hizmetiyle Muratpaşa'da yaşayan herkese ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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