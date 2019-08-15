Muratpaşa'dan ev bütçesine milyonluk katkı

15.08.2019 11:54

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinlerinin 3 yılı aşkın bir süre içinde tam 3 milyon 646 bin 46 lira karşılığı puan kazandığını açıkladı. Kazanılan puanların 3 milyon 176 bin 799 liraya karşılık bölümünün kullandığını kaydeden Başkan Uysal, evlerden toplanan atık miktarının 11 milyon 624 bin 119 kilograma ulaştığını söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçede uyguladığı Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la evlerde ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklar lira karşılığı puana dönüşüyor. Başkan Uysal, Nisan 2016'da başlayan projeyle Muratpaşa sakinlerinin 31 Temmuz itibariyle toplam 3 milyon 646 bin 46 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Kazanılan puanların anlaşmaları marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında kullanılabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, ev bütçesi için bugüne kadar hiç olmayan bir kaynağın Çevreci Komşu Kart'la oluşturulduğunu söyledi.

Kazanılan puanların 3 milyon 176 bin 799 liraya karşılık bölümünün kullandığını da sözlerine ekleyen Uysal, 3 yıl aşkın bir süre içinde evlerden toplanan cam, kağıt, metal gibi nitelikli atıkların miktarının 11 milyon 624 bin 119 kilograma ulaştığını söyledi. Muratpaşa'da 90 bin 859 evin Çevreci Komşu Kart sahibi olduğunu ve 31 bin 521 ailenin aktif olarak evlerde nitelikli atıkları ayrıştırarak proje kapsamında belediye yetkililerine teslim ettiğini kaydeden Uysal, "Komşularımız, geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekonomiye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlıyor" dedi.

Çevreci Komşu Kart

Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarılı sonuçlarla proje, 11 ay gibi kısa bir sürede Muratpaşa'nın tüm mahallerinde uygulanmaya başladı. Çevreci Komşu Kart daha ilk yılında birçok ödülün de sahibi oldu. 20. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü, 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kongre Özel Ödülü'ne değer görülen Çevreci Komşu Kart, Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda ise 'sıra dışı başarı hikayesi' seçildi. Ödüllerin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Derya Yıldız'ın bitirme tezine de konu olan projenin Mayıs 2018'de de Türk ve Patent Marka Kurumu'nca marka tescili gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi, nitelikli atıkların değerlendirilmesine yönelik olarak değişik adlarla uygulanmaya başlanan pek çok projenin çıkış noktası oldu.

Çevreci Komşu Kart, 2018 yılının başında içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektronik atıkları, kısaca e-atıkları da kapsamına aldı. Mart 2019'da ise Muratpaşa'da atık yağlar Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA