Muratpaşa'dan Antalyaspor'a destek sürüyor Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yapılan protokol kapsamında, Antalyaspor'a her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yapılan protokol kapsamında, Antalyaspor'a her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Antalyaspor Gelişim Antrenörü Cihat Güller, Ar-Ge Antrenörü ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi olan Yusuf Emre Ertugan ve Antalyaspor U-17 Futbol Takımı Antrenörü Barış Çakır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, "Antalyaspor Kulübü Derneği ile yaptığımız protokol kapsamında üç senedir Antalyaspor U-17 Futbol takımında görev yapan mesai arkadaşımız Barış Çakır 2020-2021 sezonunda da bu görevi yapmaya devam edecek. Bizler, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yaptığımız protokol kapsamında, Antalyasporu'muza her zaman destek vereceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA