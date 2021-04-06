Muratpaşa'dan Antalyaspor'a destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Antalyaspor'un başlattığı bayrak kampanyasına desteğini açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Antalyaspor'un başlattığı bayrak kampanyasına desteğini açıkladı. Başkan Uysal'ın 55 yıllık tarihinde ikinci kez kupa finaline yükselen kırmızı beyazlılara desteği sosyal medya kanallarından videoyla duyurdu. O video saatler içinde binlerce beğeni aldı.

Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynayacağı final karşılaşması için kulübün başlattığı 5 bin bayrak kampanyasına Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan da destek geldi. Muratpaşa kırmızı beyazlı, ilk bayrağı belediye hizmet binasına asarken Başkan Uysal da desteğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi'nin atölyelerinde yapılan ve takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun önüne yerleştirdiği dev 'akrep' heykeli görüntüsüyle başlayan ve tribünlerin dolu olduğu günleren kesitlerin yer aldığı video saatler içinde binlerce beğeni aldı. Başkan Uysal, 55 yıllık tarihinde ikinci kez kupada final oynayacak takıma desteğini şu sözlerle ifade etti: "55 yıllık tarihimizin şimdi dönüm noktasındayız. Avrupa'nın kapısında, Ziraat Türkiye Kupası finalindeyiz. Antalya'mız finale tek yürek, her yer kırmızı beyaz gidecek. Muratpaşa Belediyesi olarak kulübümüzün 5 bin bayrak kampanyasını destekliyoruz. Kupa en çok Antalya'mıza yakışır. Şehir bizim, takım bizim, kupa bizim." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı