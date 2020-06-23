Muratpaşa'daki okullarda sınav hazırlığı
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Muratpaşa'daki okullarda sınav hazırlığı

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak 51 okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamından dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa'daki okullarda sınav hazırlığı
23.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:40

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak 51 okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamından dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü 3 ayrı oturumla tamamlanacak YKS için okulları dezenfekte etti. ÖSYM'nin belirlediği 51 okulda yapılan çalışmayla, öğrencilerin ve sınavda görevlilerinin temas edebileceği her nokta ilaçlandı. Tırabzanlar, kapı kolları, sıralar, masalar steril hale getirilirken temizliği yapılan sınıfların kapıları sınav günü açılmak üzere kapatıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, saatli sokağa çıkma yasaklarını da uygulanacağı sınav gününde okul bahçelerinde velilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunurken, sınava girecek gençlere de başarılar diledi.

LGS öncesinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 40 okulu dezenfekte ettiklerini hatırlatan Başkan Uysal, "YKS öncesinde de ÖSYM'nin belirlediği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Geçlerden tek istediğimiz, önlerindeki sorulara yoğunlaşmaları. Onun dışında gerekli önlemleri Muratpaşa Belediyemiz ve diğer ilgili tüm kurumlar gençlerimizin sağlığı için almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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