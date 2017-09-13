Muratpaşa'daki Okullarda Bakım, Onarım

Muratpaşa Belediyesi, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi 67 okulda sürdürdüğü bakım, onarım işlerini tamamladı.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk, orta ve liselerin birinci sınıflarını ders başı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.



Belediye ekipleri, ilçede bulunan 67 okulda, bahçe ve ihata duvarlarını onardı, spor sahalarını ve bayrak direklerinin yenilenip boyamasını gerçekleştirdi.



Bununla birlikte okulların dış ve iç cephe boya işlerini gerçekleştiren ekipler, ihtiyacı olan okulların bahçelerini asfaltladı, parke taşlarını döşedi.



Talep edilen okullara engelli rampası yerleştirilirken, okul bahçelerine de bisiklet park yerleri yapıldı.