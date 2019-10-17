Muratpaşa'daki kreşlerde sabun atölyesi

17.10.2019 12:36

Muratpaşa Belediyesi tarafından, 15 Ekim Küresel El Yıkama Günü dolayısıyla kreşlerde küçük öğrenciler için sabun yapım atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan çocuklar, evlerinde de kullanabilecekleri sabunlar yaptı.



Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF ) tarafından da kutlanan 15 Ekim Küresel El Yıkama Günü dolayısıyla kreşlerinde sabun yapım atölyesi düzenlendi. Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu Mahallelerinde düzenlenen atölye çalışmasında, öncelikli olarak küçük öğrencilere, doğru el yıkamanın nasıl yapılması gerektiği anlatıldı. Elleri doğru yıkamakla birçok hastalığın önüne geçilebileceği çocuklarla paylaşıldı.



Öğrencilere el yıkamanın önemi konusunda verilen eğitimin ardından, çocuklar hamur haline getirilmiş sabun bazlarını birbirinden farklı kalıplar kullanarak farklı şekillerde hazırladı. Çocuklar en çok hayvan figürlerini tercih ederken küçük öğrenciler hazırladıkları sabunları evlerin de kullanmak için çantalarına yerleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA