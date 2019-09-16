Muratpaşa'daki "Çevreci Komşu Kart" projesi

16.09.2019 16:56

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, evlerinden toplanan atık yağ karşılığında Çevreci Komşu Kartlarına yüklenmek üzere lira karşılığı puana dönüştürülen 2 bin 982 puan kazandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 litre bitkisel yağ atığının, 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğine dikkati çekti.

Uysal, geri dönüşümü sağlanan bitkisel atık yağların biyolojik akaryakıt üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA