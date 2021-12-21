Muratpaşa'da Yerli Malı Haftası kutlaması

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde yer alan dernekler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Konuklara tarhana çorbası ve eriştenin ikram edildiği etkinlikte, Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da konuyla ilgili bir sunum yaptı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde yer alan ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de Yerli Malı Haftası kutlandı. YÜCİTA işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu "Yerli Malı Haftası, Gıdanın Önemi ve Coğrafi İşaretler" başlıklı bir sunum yaptı. Sunumun ardından Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesine dönüşen Sağlıklı Muratpaşa Hareketi hakkında bilgi verdi.

"Memleketten geldi"

Etkinlikte, ayrıca ASSİM'de yer alan hemşeri, yöre ve kültür dernekleri de memleketten gelen ürünlerden oluşan stantlar açıldı. Yöresel lezzetlerin yöresel kıyafetler içinde sunumu büyük beğeni toplarken Antalya Kadın Girişim Kooperatifi'nin el emeği ürünleri de dikkat çekti. ASSİM'de Yerli Malı Haftası kutlamalarında ayrıca, Ata Tohum Takası Derneği tarafından geleneksel yöntemlerle tarım hakkında bilgi verildi. Tarhana çorbasından çiğ köfte ve erişteye çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte konuklara çiçek tohumları da hediye edildi.

"Engelsiz Kafe'de de kutlandı"

Diğer yandan, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de de özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Üniversite öğrencilerini de katıldığı kutlamalarda özel çocuklar, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı. Evlerde hazırlanan tüm bu yiyeceklerle Engelsiz Kafe'de bir yerli malı sofrası kuruldu. - ANTALYA