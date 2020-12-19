Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı
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Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı

19.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:32
Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı

Muratpaşa Belediyesi, 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacak yeni kreşinin inşaatına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacak yeni kreşinin inşaatına başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeni eklenecek yapılarla kreş olarak hizmet vereceğini söyledi.

Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, gençleri üniversite sınavlarına hazırlayan merkezleri ve mesleki eğitim, hobi, sanat kurslarıyla ilçenin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, 6'ncı kreşinin inşaatına Şirinyalı Mahallesi'nde başladı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu mahallelerindeki kreşlerin ardından yeni kreşin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Şirinyalı Mahallesi'ndeki eski yerine yapıldığını belirtti. Başkan Uysal, yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını söyledi.

Alanda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kullandığı yapının korunacağını ve yeni eklemelerle tek katta bin 785 metrekarelik bir kreşe sahip olacaklarını belirten Başkan Uysal, kreşte idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, açık oyun alanı bulunacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı
Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı
Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı
Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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