Muratpaşa'da "Türkan Şoray Kültür Merkezi" Açılacak

Muratpaşa Belediyesince yaptırılan, "Türkan Şoray Kültür Merkezi" ekim ayında hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi, Türk sineması oyuncusu Türkan Şoray'ın adını taşıyacak kültür merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

Kültür merkezinde incelemelerde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hem sanatseverlerin hem de sanatçıların uzun yıllardır beklediği kültür merkezini ekim ayında hizmete açacaklarını ifade etti.

Antalya'ya kültür merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Çevreyi, çevredeki yapıları bloke etmeyen, nitelikli bir kültür merkezi. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın, 'Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak' dediği kültür merkezimizin, Antalya'mızda, Muratpaşa'mızda gönül zenginliğinin, estetiğin, inceliğin, kültürün ve sanatın gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Komşularımızın, çok amaçlı gösteri merkezi olarak hizmet verecek olan Türkan Şoray Kültür Merkezimizi kullanmalarını istiyoruz."