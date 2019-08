Muratpaşa'da Teknoloji ve Drone Festivali düzenlenecek

28.08.2019 10:52

Muratpaşa Belediyesi, 7-8 Eylül'de Kent Meydanı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilecek Muratpaşa Teknoloji ve Drone Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades'le birlikte şampiyon drone yarışçılarının katılacağı festivalde robotik ve kodlama, marker atölyeleri, e-spor turnuvaları da düzenlenecek.



Antalya'da 'akıllı kent Muratpaşa' için çalışmalarına 3 yıl önce destek eğitim kurs merkezlerinden başlayan Muratpaşa Belediyesi, 7-8 Eylül tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek Teknoloji ve Drone Festivali'ne ev sahipliği yapacak.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 yıl önce tasarım, elektronik, robotik, kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemini destek eğitim kurs merkezlerinde başlattıklarını söyledi. Merkezlerin küçük mucitlerinin 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarladığını ve tasarımların kodlamayla birer ürüne dönüştüğünü aktaran Uysal, bu programın devam eden yıllarda kursların eğitim müfredatının parçası haline geldiğini söyledi.



"Çalışmalarına başladık"



Bu eğitimler için dizüstü bilgisayarlar, mbotlar, 3 boyutlu yazıcılar ve ardunio setlerle derslikler kurulduğunu ve binin üzerinde öğrencinin eğitimlere katıldığını aktaran Uysal, "Şimdi bu eğitimleri bir üst noktaya taşımak için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bir teknoloji eğitimi merkezini kuruluşu çalışmalarına başladık" dedi.



ASSİM'de uygulanacak programın en büyük özelliğinin farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerik ve uygulamalara sahip olmasında yattığını belirten Uysal, hedeflerinin 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyleri yetiştirmek olduğunu söyledi.



"Dijital turizm tanıtım çalışması da yeni dönemde başlayacak"



Bu çalışmalarla birlikte, kent sakinlerinin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak için akıllı kent teknolojilerini de yeni dönemde devreye almaya hazırlandıklarını belirten Uysal, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:



"Komşularımızın her an ve her yerden belediyelerine ulaşmalarını sağlayacak mobil uygulamayı bu dönemde kullanıma sunacağız. Üniversite sınavlarına hazırlık, yabancı dil eğitimi, kadınların el emeği ürünlerini internet ortamında dünyayla buluşturacak Kadın Girişimci Platformu, Akıllı Hasta Takibi, Spor Evimde gibi internet tabanlı uygulamalar da hayata geçirilecek. Dijital turizm tanıtım çalışması da yeni dönemde başlayacak. Akıllı uygulamalarla konuma dayalı ve özelleştirilmiş, etkileşimli hizmetler sunarak turistlerin Antalya deneyimlerini artırmak istiyoruz. Yine bu uygulamalar üzerinden turistlerin deneyimlerini paylaşmasını sağlayarak ulaşamadığımız grupların seyahatlerine ilişkin karar verme sürecinde etkili olmasını hedefliyoruz."



Şampiyonlar festivalde



Muratpaşa Belediyesi, akıllı kent teknolojilerinin sadece uygulamak değil aynı zamanda bu teknolojiyi üreten noktaya gelmeyi de hedef olarak koyarken Uysal, bu dönüşümün eşiğinde bu yıl ilk kez Muratpaşa Teknoloji ve Drone Festivali'ni gerçekleştirileceklerini söyledi. Festivalde robotik ve kodlama, marker atölyeleriyle birlikte e-spor ve online VR turnuvaları düzenleneceğini kaydeden Başkan Uysal, dünyanın en iyi drone yarış pilotlarını da festivalde olacağını söyledi.



Robot yarışları



Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalde, robotik ve kodlama atölyelerinde 120 çocuk ekipler halinde ekranlar, ses sistemi ve bilgisayarlar üzerinden eğitim alacak. Vex Robotics ve Muratpaşa Belediyesi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler 2 saat sürecek. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar seviyelerine göre ayrılarak farklı alanlarda düzenlenecek robot yarışlarına katılacak. DJ ve MC performansları, ışık ve lazer şovlarıyla 2 gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek festival, Dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades'le birlikte Turkish Drone League ve farklı ülkelerden katılacak şampiyon drone yarışçılarının mücadelelerine de ev sahipliği yapacak. - ANTALYA

