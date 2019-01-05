Muratpaşa'da Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

Muratpaşa Belediyesinin, 23 branşta açılacak ilkbahar dönemi spor okulu için kayıtlar 8 Ocak'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesinin beş yılda, çocuk, genç ve yetişkin 55 bin 56 ilçe sakinine ulaşan spor okullarında ilkbahar dönemi 4 Şubat'ta start alacak.

Spor okullarında çocuk ve gençlere yönelik, futbol, futsal, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, tekvando, karate, badminton, hokey, yüzme ve masa tenisi branşlarında eğitim verilecek.

Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, fitness, su jimnastiği, yüzme, pilates, aerobik, yoga ve bisiklet eğitimlerinin planlandığı spor okullarına kayıtlar 8 Ocak'ta açılacak.

Açıklamada, 22 Şubat'a kadar devam edecek kayıtların, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA