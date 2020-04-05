Muratpaşa'da sokak hayvanları için 106 noktaya mama bırakılıyor Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların evden çıkmaması üzerine yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Muratpaşa Belediyesi ekipleri mama bırakıyor.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların evden çıkmaması üzerine yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Muratpaşa Belediyesi ekipleri mama bırakıyor.

Yetkililerin "evde kalın" çağrısı dolayısıyla park, meydan ve sokakların boş kaldığı Muratpaşa ilçesinde belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin çeşitli mahallerindeki 106 noktaya mama ve su bırakıyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, ilçenin sokak hayvanları konusunda duyarlılığının yüksek olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın sonucu olarak her yıl sokak hayvanları için festival düzenlediklerini hatırlatan Uysal, "Komşularımız hiç merak etmesin. Hayat normale döndüğü anda yeniden bir arada, yan yana olacağız. Ama şimdi evde kalmanın, aramıza mesafe koymanın zamanı. Bu sürede sokaktaki dostlarımızı düşünmesinler, elimizden gelenin en iyisini onlar için de yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA