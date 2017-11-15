Muratpaşa'da Randevusuz Görüşmeler Devam Ediyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her çarşamba belediye fuayesinde Turunç Masa'da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerine, hortumdan büyük hasar gören Finike, Kumluca ve Demre'ye gitmesi nedeniyle katılamadı. Randevusuz görüşmeler bu hafta Başkanvekili İbrahim Cephaneci'yle devam etti.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" diyerek her Çarşamba Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Turunç Masa'da komşularıyla buluştuğu randevusuz görüşme saatlerine bu hafta Başkanvekili İbdahim Cephaneci ev sahipliği yaptı. Cephaneci, Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen 22 vatandaşla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başkanvekili Cephaneci, vatandaşların dile getirdiği konuları ilgili birim müdürlerine aktararak, çözümü için talimat verdi. - ANTALYA