MURATPAŞA'DA PAZARLAR KONTROL ALTINDA
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MURATPAŞA'DA PAZARLAR KONTROL ALTINDA

MURATPAŞA'DA PAZARLAR KONTROL ALTINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda açılan semt pazarlarında vatandaşların, HES kodu kontrolünün ardından pazar yerine girişine izin verirken esnafın da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tezgahları kurmalarını sağladı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda açılan semt pazarlarında vatandaşların, HES kodu kontrolünün ardından pazar yerine girişine izin verirken esnafın da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tezgahları kurmalarını sağladı.

İçişleri Bakanlığı'nın semt pazarlarının, 'tam kapanma' sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılmasına ilişkin genelgesi kapsamında Antalya'da bugün pazarlar kuruldu. Aynı zamanda örtü altı tarımla Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan kentin 510 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da da bir hafta boyunca farklı yerlerde açılan 26 pazar aynı anda kuruldu.

Muratpaşa Belediyesi, pazar yerlerinde giriş ve çıkışları kontrol altına almak için açık semt pazarlarının etrafını bariyerlerle çevirdi. Kapalı pazar yerlerinde ise giriş ve çıkışlar tek noktaya indirildi. Günün erken saatinde tezgahını kurmak için pazar yerlerine gelen esnafın ise sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde tezgahlarını kurmaları sağlandı.

Sadece yaş sebze, meyve ve fide satışına izin verilen pazarlarda tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 10.00 itibariyle başladı. Zabıta ekipleri, girişlerde vatandaşları, HES kodu kontrolünün ardından pazar yerine alırken sık sık yapılan anonslarla da sosyal mesafe, maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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