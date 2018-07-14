Muratpaşa'da "Parklarımızı Birlikte Yapıyoruz" Projesi

Muratpaşa Belediyesi, "Parklarımızı birlikte yapıyoruz" projesini Konuksever Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi, kent ve toplum belleğinde mahalleye ilişkin değerlerin korunması ve yaşanılan yerin sahiplenilmesi, kentin 'yeşil' hafızasını canlı tutulması amacıyla Türkiye'de yerel yönetim alanının en özgün çalışmalarından birini hayata geçiriyor.

"Parklarımızı birlikte yapıyoruz" sloganıyla başlayan çalışmayla Muratpaşa Belediyesi, 7'den 70'e, muhtarından ev hanımına, bakkalına parkları mahalleliyle birlikte yeşillendiriyor.

Projenin ilk uygulaması Konuksever Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin 500 metrekare genişliğindeki alanda yapıldı. Çınar ağaçlarıyla kaplı alanda Muratpaşa Belediyesi'nin hafriyat işlemeni tamamlamasının ardından Mahalle Muhtarı Hüseyin Tunç'la birlikte mahallenin gençleri, çocukları, yaşlıları ve kadınları bir araya geldi ve kavurucu sıcaklara aldırmadan parklarının ağaçlarını, bitkilerini dikti.

Mahalleli işe parktaki spor alanını çevresine oya ağaçlarını dikerek başladı. Ağacın dikileceği yeri Muratpaşa Belediyesi ekipleri kazdı. Sonra mahallenin kadınları ellerine kürekleri aldı ve ağacın ilk toprağını attı. Kadınları, mahallenin yaşlıları takip etti ve en son gençlerle çocuklar oya ağacının toprağını attı. Oya ağaçlarının ardından sıra biberiye bitkilerine geldi. Onlar da tek tek belirlenen noktalara dikildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin mahalle sakinleriyle birlikte yeşillendirdiği parkta ağaç, mevsimlik çiçek, bitki ve çalı formlarında 600 dikim yapıldı. Park alanında çalışmalar çocuk oyun gruplarının yerleştirilmesi ve bölgenin çimlendirilmesiyle devam edecek. - ANTALYA