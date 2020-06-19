Muratpaşa'da parklara "sosyal mesafeli bank"
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Muratpaşa'da parklara "sosyal mesafeli bank"

Muratpaşa'da parklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma alanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına göre belediye tarafından yeniden düzenlendi.

Muratpaşa'da parklara
19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:47

Muratpaşa'da parklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma alanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına göre belediye tarafından yeniden düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını dolayısıyla tarihi Kaleiçi'nin Üç Kapılar girişindeki banklar sosyal mesafeli olarak düzenlendi.

Normalleşme süreciyle birlikte belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eski bank ve oturma alanları kaldırarak yerine sadece bir kişinin oturabileceği ve diğer kişilerle aralarında en az 1 metrelik mesafenin olduğu banklarla değiştiriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mayıs ayında başlayan çalışmayla birlikte şimdiye kadar 200 masalı bank ve 500 tekli bank yerleştirildiğini kaydetti.

Bankların hepsinin belediye tarafından yapıldığını belirten Uysal, "Muratpaşa'mızda en fazla kullandığı alanlar, doğal olarak, parklarımız. Yaptığımız düzenlemelerle, sosyal mesafeli banklarla aynı zamanda birer kamusal alan olan parklarımızda komşularımızın sosyal mesafe içinde bir araya gelmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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