Muratpaşa'da Oy Polemiği

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, yerel seçimlerde Muratpaşa Belediyesi'ni alacaklarını, oy oranlarını yüzde 3 arttırdıklarını açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, "İlçe Başkanı ya sayı saymayı bilmiyor ya da elmalarla armutları toplamış" dedi. Bunun üzerine Belin ise, "CHP yöneticileri her zaman ki kaba ve saldırgan üsluplarıyla yanıt verme telaşına kapılmışlardır" diye konuştu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, "56 mahalleden oluşan bölgemizde oy oranımızı ortalama yüzde 3 oranında artırdık. Yerel seçimlerde Muratpaşa Belediyesi'ni alarak partimizin Antalya'daki başarısını taçlandıracağız" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'dan yanıt gecikmedi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Muratpaşa'nın mahalle sayısını bile bilmeyen AK Parti İlçe Başkanı ya sayı saymayı bilmiyor ya da elmalarla armutları toplamış" ifadelerini kullanarak, Belin'e gönderme yaptı.

Belin'den Kumbul'a yanıt

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un yanıtının ardından açıklamalarda bulunan Belin, "Yaptığı açıklamada muhatap almadığımız ve isimlerine bile yer vermediğimiz CHP yöneticileri her zaman ki kaba ve saldırgan üsluplarıyla yanıt verme telaşına kapılmışlardır. Anlaşılan o ki suçluluk duygusu ve psikolojisiyle bazı ifadelerimizi üzerlerine alınmışlar. Yaptığımız açıklama iyi okunursa biz özetle; herhangi bir siyasi parti ismi telafuz etmeden şer odaklarınca, terör örgütünün siyasi uzantısı olan malum partiyi meclise sokma gayreti için girildiğini ve bunun için özellikle CHP seçmeninin hedef alınarak söz konusu partiye oy devşirildiğini ifade etmiştik. Hal böyle iken CHP yöneticilerinin neden bunu üzerlerine alındığını ve yanıt verme gayreti içine girdiklerini yüce Türk milletinin takdirine bırakıyoruz" dedi.

"Karalama girişimlerine başladılar"

CHP yöneticilerinin seçimlerde Muratpaşa'da aldıkları oy oranı üzerinden polemik oluşturmaya çalıştıklarını savunan Başkan Belin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP yöneticileri yaşadıkları hezimetin ve hayal kırıklığının etkisiyle olacak ki başarımızı gölgelemek adına bizi akıl kaymasıyla, elmayla armudu toplamakla ve bu tür benzetmelerle zor duruma düşürme hesapları içine girmişlerdir. CHP yöneticileri, açıklamamızı dikkatle inceleselerdi, YSK tarafından kesin sonuçların henüz açıklanmamış olduğunu bundan ötürü o ana kadar ulaşan sonuçlara dayanarak kesin rakamlar vermeyip ortalamalar üzerinden gittiğimizi idrak edebilirlerdi. Ancak idrak kabiliyetleri sınırlı olduğu anlaşılan CHP yöneticileri, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ortalama yüzde 30 düzeyindeki oy oranımızı, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 33'ler seviyesine getirdiğimiz gün gibi ortadayken, yaptığımız açıklamada da "Ortalama yüzde 3" düzeyindeki artış şeklindeki ifademize rağmen açıklamamızı manipüle ederek her zaman yaptıkları gibi karalama girişimlerine başlamışlardır. Siyaset ve hizmet üretemeyen CHP yöneticilerinin en iyi bildikleri alan olan laf cambazlıklarını kamuoyu ile birlikte ibretle izliyoruz. Milleti ile gönül bağı kuramayıp, soğan ve patatese bel bağlayıp seçim kazanma hayalleri kuranlar, sandıkta milletin tokadını yiyince "Nerede yanlış yaptık acaba?" diyerek kendilerine özeleştiri yapacaklarına saldırgan tavır takınmalarını anlamakta zorluk çekiyoruz."

"CHP yöneticilerini hayretler içinde izliyoruz"

CHP yöneticilerinin kendilerini Muratpaşa'da kaç mahalle olduğunu bilmemekle suçladıklarını belirten Belin, "CHP yöneticilerini hayretler içinde izliyoruz. Muratpaşa, her ne kadar istimlak edilmiş olsa da halen fiilen var olan Yeşilköy Mahallesi ile birlikte toplam 56 mahalleden oluşmaktadır. Muratpaşa Kaymakamlığı kayıtlarında tüzel kişiliği halen süren, muhtarı olan ve hepsinin ötesinde sandık kurularak seçimlerde oy kullanan mahalle sakinleri olan Yeşilköy Mahallesi anlaşılan oy oranı beğenilmeyen CHP yöneticileri tarafından yok sayılmıştır. Buradan Yeşilköy Mahalle sakinlerine yapılan bu saygısızlığı kınıyor, en kısa sürede CHP yöneticilerini başta Yeşilköy Mahalle Muhtarı olmak üzere tüm mahalle sakinlerinden teker teker özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA