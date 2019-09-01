Muratpaşa'da öğrencilere destek eğitim kursu

01.09.2019 18:28

Muratpaşa Belediyesince öğrenciler için düzenlenen destek eğitim kurslarında kayıtlar yarın başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ermenek ve Memurevleri mahalleleriyle Zeytinköy bölgesinde üç destek eğitim kursu verilecek.

Kesin kayıt ve yerleştirme sürecinin 13 Eylül'de tamamlanacağı kurs merkezlerinde, dersler 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada, destek eğitim kurs merkezlerinden bugüne kadar 5 bin 294 öğrencinin yararlandığı bildirildi.

Kaynak: AA