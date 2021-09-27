MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR - Haberler
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MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MURATPAŞA Belediyesi'nin pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu 'Müzik Sokakta' etkinlikleri yeniden başlıyor.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - MURATPAŞA Belediyesi'nin pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu ' Müzik Sokakta' etkinlikleri yeniden başlıyor. Nisan ayında başlayan projenin ilk ayağı, 16 hafta devam etmiş ve projeyle, 321 müzisyen kentin farklı noktalarında sahne almıştı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kapanan eğlence mekanları ve kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlediği Müzik Sokakta etkinliğiyle müzisyenler, 2 Ekim Cumartesi'den itibaren kentin üç farklı noktasında yeniden sahne alacak. Etkinlik, 7 hafta boyunca devam edecek.

Yeniden başlayacak etkinlik öncesi, MÜZSAN Şube Başkanı Sinem Çevik ve müzisyenler Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Çevik, Başkan Uysal'ın bu konuda Antalya'ya öncülük ettiğini belirterek, "Tüm camia adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Başkan Uysal ise, sanatçılar olmadan bir yerin şehir olamayacağını belirterek, "Biz teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Uysal'ın müzisyenlerle buluşmasında hep birlikte şarkılar da söylendi. Oldukça eğlenceli geçen buluşmada Başkan Uysal, müzisyenleri kırmayarak gitarla Fabrika Kızı şarkısını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Müzik Sokakta etkinliklerine nisan ayında başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ara zaman zaman verilen etkinlik 16 hafta devam etti. Her cuma kentin beş farklı noktasında gerçekleşen konserlerde 321 müzisyen yeniden dinleyicileriyle buluşmanın, sahnede olmanın heyecanını yaşadı.

MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR

MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR

MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR

MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR
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Haber: MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' YENİDEN BAŞLIYOR - Haberler
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