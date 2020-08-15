Muratpaşa'da mısırlar menüye eklendi
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Muratpaşa'da mısırlar menüye eklendi

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesince ekilen ve olgunlaşan mısırlar toplanarak, ihtiyaç sahipleri için her gün sıcak yemek servis eden Aşevi'nin menüsüne eklendi.

Muratpaşa'da mısırlar menüye eklendi
15.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:42

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesince ekilen ve olgunlaşan mısırlar toplanarak, ihtiyaç sahipleri için her gün sıcak yemek servis eden Aşevi'nin menüsüne eklendi.

Nisan ayında, korona virüs salgını sırasında olası gıda krizine karşı, toplam 70 dönümlük alana Muratpaşa Belediyesince ekilen mısırların hasadı başladı. Hasadın ilk gününde toplanan mısırlar; ihtiyaç sahipleri için her gün sıcak yemek servis eden Aşevi'nde haşlandı. Haşlanan mısırlar, ihtiyaç sahiplerine yemekleri ile birlikte verildi. Evlere servis edilen yemek ve mısırların hazırlanışını denetleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İhtiyaç sahibi komşularımıza afiyet olsun" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Aşevi'nden sıcak yemek alan vatandaşlara da, kaynamış mısır ikram edildi. Aşevinde haşlanan mısırlar ayrıca, Muratpaşa Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşlarla, çalışanlara da ikram edildi.

'Şükür ki korkulan tablo yok'

Pandemi sürecinde, hububat özelinde tarımsal üretime dikkat çekmek istediklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal şöyle devam etti;

"Pandemi döneminde olası bir gıda kıtlığı yaşamamak için mısır ekimi yapmıştık. Şükür ki hasat vakti itibari ile öyle bir tablo yok. Tabi biz ürettiğimiz mısırları ihtiyaç sahibi komşularımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Yöresel bazlı ürünlerimizin bazılarını mısır kullanarak yapacağız. Önemli olan üretmek üretmek. Muratpaşa Belediyemiz bildiğiniz gibi bütün temel sarfiyat malzemelerini kendisi üreten bir belediye, buna pandemi dönemin de gıda sıkıntısı çekmemek için mısır üretimini de eklemiş olduk." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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