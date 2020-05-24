Muratpaşa'da komşuların dayanışması büyüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muratpaşa'da komşuların dayanışması büyüyor

Antalya'da, kent sakinleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ağı kuran Muratpaşa Belediyesi Komşu Dayanışma Sistemine katılımlar her geçen gün artıyor.

Muratpaşa'da komşuların dayanışması büyüyor
24.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:48

Antalya'da, kent sakinleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ağı kuran Muratpaşa Belediyesi Komşu Dayanışma Sistemine katılımlar her geçen gün artıyor.

Muratpaşa Belediyesinin 14 Nisan'da Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden başlattığı Komşu Dayanışma Sistemi hızla büyüyor. Evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine destek için başlayan sisteme Antalya iş dünyası, hemşehri, kültür ve dayanışma dernekleri, aralarında Aspendos ve Lara kulüplerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları da katıldı. İş dünyası, hemşehri, kültür ve dayanışma dernekleri, içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları sistemden satın aldıkları gıda destek kolileriyle ağın parçası oldu.

Başkan Uysal'ı ziyaret eden dernek temsilcileri, bu yardım imkanını oluşturduğu için teşekkür ederken Ümit Uysal, bu uygulamayla Muratpaşa Belediyesinin, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturduğunu söyledi.

Başkan Uysal, şöyle konuştu: "İhtiyaç sahibi komşularımız, www.komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurarak başvuruda bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz başvuruları kamu verilerinden kontrol ederek gerçek ihtiyaç sahibi komşularımızı belirliyor ve sisteme dahil ediyor. Yardımseverler komşularımız da desteklerini komsumeclisi.com üzerinden, sistem içinde yer alan marketler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Destekler, ihtiyaç sahibi komşularımıza marketlerce teslim edilecek gıda destek kolisi ya da yine sistem içindeki marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki olarak ulaştırılıyor."

Muratpaşa Belediyesi'nin oluşturduğu sistemde yardımseverlerce sağlanacak desteklerin hiçbir aracı olmadan, sistem içindeki marketler üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Başkan Uysal, yağ, un, makarna, bulgur, nohut, mercimek, pirinç, zeytin, çay gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda desteklerinin, alışveriş çeklerinin hane bazlı olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Onur Saylak Gülçin Ergül Aras Bulut İynemli
Spor Can Bartu Şenol Güneş İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Galatasaray
Şu an buradasınız: Muratpaşa'da komşuların dayanışması büyüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:48:44. #1.15#
title