Muratpaşa'da kış hazırlığı

03.11.2019 12:26

Muratpaşa Belediyesi, parklarda kış hazırlığına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardan yaz çiçeklerini sökerken yerine hercai menekşe, süs lahanası gibi sonbahar ve kış çiçeklerinin dikiyor.



Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan kış öncesi ilçenin yeşil alanlarında sezon hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış fırtınalı havanın neden olabileceği kazaların önüne geçmek için refüjler, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda ağaçları budarken parklarda ise kış çiçekleri dikimini sürdürüyor.



Devam eden çalışmalar kapsamında, son olarak Fener mahallesinde bulunan ve yaklaşık 16 bin metrekare genişliğe sahip Cumhuriyet Parkı'nda yaz çiçekleri söküldü. Sökülen çiçekler yerine, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesisinde yetiştirilen hercai menekşe, süs lahanası gibi çiçekler dikildi. Ekipler kış sezonu hazırlıklarının yanı sıra rutin bakım işlemlerini de gerçekleştiriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA