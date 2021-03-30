Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti
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Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti

Muratpaşa Belediyesi, yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Meltem Mahallesi'ndeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiyi çekti.

Muratpaşa Belediyesi, yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Meltem Mahallesi'ndeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiyi çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganıyla başlattığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik kampanyaya Muratpaşa Belediyesi de destek verdi. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, kampanyanın başlamasıyla birlikte Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Adliyesi, Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve birçok okulla birlikte Antalya Stadı ve spor salonunun bulunduğu Meltem Mahallesi'nde yaya geçitlerine kırmızı çizgiyi çekti. Trafik ışıklarını bulunmadığı yaya geçitlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerinin tam ortasından çizgiyi geçirdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaya öncelikli bir kent oluşturmanın kent uygarlığının yükseltmek olarak tanımladıkları ve aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin görev ve sorumluluklarının temeli olarak gördükleri bir anlayışın en önemli parçası olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda, belediyenin sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda, özellikli okul bölgelerinde 3 boyutlu yaya geçitleri çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Uysal, yaya öncelikli bir kent oluşturmak için her türlü projeye gönülden destek vereceklerini söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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