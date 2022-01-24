Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açıkladığı 'Kara Kış Fonu' kapsamında yapılan gıda yardımları, nakdi destekler 519 bin 977 liraya ulaştı. Başkan Uysal, "Bu kış ayrı bir özen içinde komşularımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik 'Kara Kış Fonu' oluşturulması önerisiyle harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, bu kış için gıda yardımları, nakdi destekler, eğitim yardımlarını kapsayan paketi açıkladı. Kasım ayında duyurulan fon kapsamında yapılan destekler, 20 Ocak itibariyle 519 bin 977 liraya ulaştı.

Kara Kış Fonu kapsamında 941 haneye 282 bin 300 liralık gıda desteğinde bulunan Muratpaşa Belediyesi, 98 evde yaşayan 279 kişiye de günlük sıcak yemek ulaştırıyor. Bununla birlikte, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında yapılan inceleme sonrası uygun görülen 136 kişiye de 162 bin 135 lira nakdi yardımda bulunan Muratpaşa Belediyesi, huzurevlerine yerleştirdiği 35 kişi içinse 75 bin 542 liralık ödeme yaptı.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin yan yana, dayanışma içinde olduğu bir kent kültürüne sahip olduğunu söyledi. Belediye olarak iyi günde ve kötü günde, hayatını her anında ilçe sakinlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Bu kış ayrı bir özen içinde komşularımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri