Muratpaşa'da "İnovasyon Günleri" başladı
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Muratpaşa'da "İnovasyon Günleri" başladı

Muratpaşa'da 'İnovasyon Günleri' başladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "İnovasyon Günleri" başladı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "İnovasyon Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) düzenlenen program üç ay sürecek.

Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen "Muratpaşa İnovasyon Günleri"nde iki ayrı eğitim çalışmasının ardından en iyi iş fikirleri seçilecek.

Katılımcılar, üç gün devam edecek programda girişimcilik ve iş fikirlerini geliştirmek üzerine eğitimler alacak. İkinci etap eğitim çalışması ise ağustosta gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin ardından ASSİM, iş fikri sahiplerine iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, danışmanlık gibi destekler verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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