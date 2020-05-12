Muratpaşa'da iki ayda 426 kişiye evde bakım hizmeti verildi Muratpaşa ilçesinde belediye tarafından yaklaşık iki ay içinde 426 kişiye evde bakım hizmeti sunuldu.

Muratpaşa ilçesinde belediye tarafından yaklaşık iki ay içinde 426 kişiye evde bakım hizmeti sunuldu.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 500 bini aşkın nüfusuyla sahip olduğu hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kent hayatının merkezi olan ilçede, ihtiyaç sahiplerine yönelik evde bakım hizmeti aralıksız sürdürüldü.

Kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon gibi tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmetlerinde bir doktor ve 6 hemşire görev alırken, ekipte iki de ambulans bulunuyor.

Evde bakım hizmet personeli, salgın dolayısıyla, hem yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan mahalle sakinlerinin hem de kendi sağlıklarını korumak için Sağlık Bakanlığının belirlediği güvenlik düzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.

Her ziyaret öncesinde giydikleri koruyucu kıyafetleri, maske, eldiven ve bonelerini değiştiren ekipler, tüm işlemlere kişilerin vücut sıcaklığını ölçerek ve akciğerlerini dinleyerek başlıyor.

Ekipler, Türkiye'de ilk vakanın doğrulandığı 11 Mart'tan bugüne kadar olan 2 aylık sürede 426 kişiye evde bakım hizmeti verdi.

Kaynak: AA