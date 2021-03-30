Muratpaşa'da hedef kupa

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyesi'yle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyesi'yle karşılaşacak. 31 Mart Çarşamba saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Konu ile ilgili konuşan Antrenör Kadir Ayar, "Türkiye Kupası'nı yeniden Antalya'ya getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin iki Antalya temsilcisi, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye'de kadın hentbolunun ekol takımlarından Muratpaşa ve Süper Lig'in yeni takımlarından Konyaaltı arasındaki çeyrek final ilk maçı, Çarşamba Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek. İki takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet alırken eşitliği bozacak maç öncesi Muratpaşa'da Cansu Akalın'dan sonra sezonu kapatanlar listesine Dönegül Bozdağan'da eklendi. Antrenör Kadir Ayar, kupa yolculuğunde her maçı kendi içinde değerlendirdiklerini belirterek, "Adım adım ilerleyip Türkiye Kupası'nı yeniden Antalya'ya getirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı