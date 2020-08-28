Muratpaşa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı
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Muratpaşa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Muratpaşa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldıAntalya'da Muratpaşa Belediyesi, Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünün kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıttı.

28.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:44

Muratpaşa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünün kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıttı. Üzerinde Atatürk fotoğrafının da bulunduğu bayrağı alan esnaf, dükkanlarının camına astı. Covid-19 pandemisinde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde dahi milli bayramları, çeşitli etkinliklerle birlik ve beraberlik içinde kutlayan Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Antalya'nın yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu Tekelioğlu ve Güllük caddelerini Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü için dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla Muratpaşa esnafına, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan 10 bin Türk bayrağı dağıttı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Muratpaşa'da ev ev Türk bayrağı dağıtan Muratpaşa Belediyesi, bu bayramda da esnafı ziyaret ederek Türk bayraklarını teslim etti. Üzerinde Atatürk fotoğrafının da bulunduğu ay yıldızlı bayrağı alan esnaf, vakit kaybetmeden bayrakları dükkan camlarına astı.

Muratpaşa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Kaynak: DHA

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