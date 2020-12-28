Muratpaşa'da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu
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Muratpaşa'da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

28.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:52
Muratpaşa'da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyede en düşük işçi gelirinin 3 bin 290 lira olacağını açıkladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyede en düşük işçi gelirinin 3 bin 290 lira olacağını açıkladı. Başkan Uysal, "Bu rakamın altında kazanan işçimiz olmayacak" dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nde yeni yılda en düşük işçi gelirinin, ikramiye ve sosyal haklarla birlikte 3 bin 290 lira olacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak, geçen eylül ayında, yıllık zam oranları, ikramiyeleri ve çalışanlara sağlanan diğer sosyal haklarla Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir toplu sözleşmeyi imzaladıklarını hatırlatan Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyemizde 1 Ocak 2021'den itibaren, en düşük kazanan işçimizin, ikramiyeleri ve sosyal haklarıyla birlikte aylık geliri 3 bin 290 lira olacak. Bunun altında kazanan herhangi bir işçimiz olmayacak. Tüm emekçilerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:12:04. #1.14#
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